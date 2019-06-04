На Львівщині втопився 15-річний хлопець

Учора, 3 червня, в Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району у водоймі втопився хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Попередньо поліцейські встановили, що 15-річний місцевий мешканець, купаючись з двома товаришами у ставку на узбіччі села, заплив на глибину та втопився.

Тіло дитини без видимих тілесних ушкоджень скеровано на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини події.

Як повідомляв Львівський портал, з початку року в Україні на водоймах загинуло 274 особи.