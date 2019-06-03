З початку року на водоймах загинуло 274 українця

З початку року на водоймах країни вже загинуло 274 людини, з яких 25 дітей. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС України.

Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки. Зокрема: