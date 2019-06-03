З початку року на водоймах загинуло 274 українця

З початку року на водоймах країни вже загинуло 274 людини, з яких 25 дітей. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС України.
Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки. Зокрема:
- пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Анастасія Мельник