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З початку року на водоймах загинуло 274 українця

Анастасія Мельник

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З початку року на водоймах країни вже загинуло 274 людини, з яких 25 дітей. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС України.

 

Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки. Зокрема:

  • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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