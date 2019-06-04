Львів'яни вибороли першість на Універсіаді України зі стрільби з лука

Протягом тижня у Львові тривали змагання XIV Універсіади України зі стрільби з лука. Львівські лучники вибороли першість із результатом 1192 очки у загальнокомандному підсумку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь взяли 143 студенти, що представляли команди 8 областей. У загальнокомандному підсумку із результатом 1192 очки Львівська область здобула перше місце, значно випередивши свої конкурентів, – Сумську та Харківську області, які посіли друге і третє місце з результатом 805 та 770 очки відповідно.

Загалом львів’яни завоювали 12 нагород різного гатунку. Найрезультативнішим у стрільбі з блочного лука серед чоловіків став інтерн ЛНМУ імені Данила Галицького Святослав Дуліба, а у змішаних парах – студенти ЛДУФК імені І.Боберського Борис Букатевич, Олег Півень, Ірина Шмульська та студентка ЛНУВМ ім. С.Гжицького Олександра Кукурудзяк, які разом вибороли 5 золотих нагород.

За підсумками змагань також визначили склад національної студентської збірної, що представлятиме Україну на XXX Всесвітній літній Універсіаді в італійському Неаполі, до складу якої увійшли львів’янка Олександра Кукурудзяк та львів’янин Олег Півень.

«Минула універсіада відбувалась у Харкові і там наша команда була другою. Цьогоріч, у рідних стінах нам вдалось перевершити усіх своїх суперників. Сподіваюсь, що не гірший результат наших представників чекатиме і на Всесвітній універсіаді у італійському Неаполі», – прокоментував проведення змагань начальник Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Анатолій Ігнатович.

Зазначимо, що учасники Універсіади змагались у категорії класичний та блочний лук на стрілецькому полі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Електрон». Вправи виконувались на дистанції 50 та 70 метрів відповідно.