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Львів’янам нагадують про можливість тимчасової зміни місця голосування

Вероніка Рой

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Відділи ведення державного реєстру виборців нагадують про початок прийому заяв від громадян щодо тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомляється, заяву про тимчасову зміну місця голосування можна подати до 15 липня 2019 року включно.

«При поданні заяви необхідно пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, якщо особа набула громадянства України нещодавно. При цьому, документів, які підтверджують необхідність зміни місця голосування, до заяви долучати не потрібно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія змінила порядок тимчасової зміни місця голосування. Тепер для цього потрібно мати тільки паспорт.

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