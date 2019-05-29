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Відтепер для зміни місця голосування потрібен лише паспорт

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 29 травня, Центральна виборча комісія змінила порядок тимчасової зміни місця голосування. Тепер для цього потрібно мати тільки паспорт. Про це пише Уніан, повідомляє Львівський портал.

 

Так, ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 13 вересня 2012 року №893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси».

Відповідно до внесених змін, порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

Тимчасово змінити місце голосування для участі в парламентських виборах українці можуть до 15 липня включно.

Бюлетень для голосування за мажоритарного кандидата особам, які змінили місце голосування, не видається, тому у день виборів така особа отримає лише один бюлетень – для голосування за політичні партії.

Як повідомляв Львівський портал, 21 травня Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради України. Позачергові вибори до парламенту призначено на 21 липня 2019 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що указ про розпуск парламенту суперечить чинній Конституції України, тож його будуть оскаржувати у Конституційному суді.

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