Громадському активісту, який вимагав 30 тисяч хабара у підприємця, оголосили підозру

Керівнику громадського об’єднання з Яворівщини, котрий вимагав 30 тисяч гривень хабара у підприємця, оголосили підозру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Встановлено, що чоловік вимагав та отримав від підприємця 30 тис. грн неправомірної вигоди за не розголошення у ЗМІ та соцмережах негативної інформації про його діяльність. Горе-активіста затримали учора, 3 червня 2019 року. На даний час вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу»,- повідомляють у прокуратурі.

За вчинене зловмиснику загрожує від 3 до 7 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також конфіскація майна.