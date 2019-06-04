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В райцентрі на Львівщині СБУ затримала на хабарі очільника громадської організації

Вероніка Рой

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В одному з райцентрі на Львівщині працівники Служби безпеки України викрили на вимаганні неправомірної вигоди голову однієї з районних громадських організацій. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі СБУ у Львівській області.

 

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник вимагав тридцять тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не створення штучних перешкод його господарській діяльності.

«Керівник ГО погрожував діловій репутації бізнесмена через оприлюднення завідомо неправдивої інформації про неіснуючі корупційні зв’язки підприємця у владних структурах та нібито порушення бізнесменом процедури отримання дозволу на видобуток корисних копалин», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із райцентрів області під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Нацполіції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: СБУ

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