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Поліція розшукує 45-річного львів'янина за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

Соломія Головіна

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У Львові правоохоронці розшукують 45-річного Вадима Цветкова за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції області.

 

Працівники Залізничного відділу поліції за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, розшукують Цветкова Вадима Геннадійовича, уродженця Львова.

Всім, кому що-небудь відомо про його місце перебування, прохання терміново повідомити за номерами телефонів: 8 (032) 238-43-95 чи 102.

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