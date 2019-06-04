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58-річного мешканця Яворова, який вбив двох жінок, взяли під варту

Вероніка Рой

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Мешканець Яворова, котрий вчинив подвійне вбивство, перебуватиме під вартою. Чоловік жорстоко вбив двох жінок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначимо, що подія трапилась 1 червня цього року в будинку, де проживали потерпілі. Тоді 58-річний чоловік напідпитку, під час раптового конфлікту із 86-річною пенсіонеркою, родичкою другої жертви, умисно завдав їй декілька ударів твердим предметом у голову, внаслідок чого потерпіла померла. Крім цього, лиходій наніс декілька ударів твердим предметом у голову 55-річній співмешканці, чим спричинив їй черепно-мозкову травму, перелом кісток черепа. Від отриманих травм жінка померла у реанімаційному відділені Яворівської ЦРЛ.

За результатами скоординованої роботи правоохоронних органів та проведених першочергових слідчих (розшукових) дій зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України.

На даний час, за клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває, у проваджені призначено судові експертизи, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинення цього злочину санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі.

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