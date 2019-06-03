У Яворові чоловік убив двох жінок

На Львівщині п`яний чоловік жорстоко побив свою співмешканку та пенсіонерку. Старша жінка померла на місці події, а її племінниця наступного дня, у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Повідомлення про жорстоке вбивство у Яворові надійшло до правоохоронців вранці, 1 червня. За даними медиків, які прибули на виклик по вулиці Леся Курбаса, у будинку виявили тіло жінки похилого віку з ознаками насильницької смерті. Також в помешканні знайшли ще одну постраждалу.

Медики госпіталізували молодшу жінку з черепно-мозковою травмою та перелом кісток черепа. Нею виявилась 55-річна яворівчанка, яка проживала разом з кривдником. Отримані побої виявилися несумісними із життям, і жінка померла у лікарні, 2 червня.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження жінкам заподіяв 59-річний співмешканець молодшої жертви. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту, зловмисник спочатку наніс кілька ударів по голові 83-річній пенсіонерці, а потім і своїй співмешканці.

На сьогоднішній день підозрюваний затриманий. Йому оголошено про підозру у вчинені умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Проводиться досудове розслідування.