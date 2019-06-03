В другій половині дня у Львові прогнозують грозу

Сьогодні, 3 червня, по території Львівської області та місту Львову у другій половині дня очікується місцями гроза, град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Усіх учасників дорожнього руху закликають бути обережними під час негоди. Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що цей тиждень в Україні буде спекотним і дощовим.