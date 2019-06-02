ОСТАННІ НОВИНИ

Наступний тиждень в Україні буде спекотним і дощовим

Соломія Головіна

|

У понеділок, 3 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, температура 25-30°. Про повідомляє Укргідрометцентр, передає Укрінформ.

 

«3 червня в Україні мінлива хмарність. Вночі у східних та південних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах півдня та сходу град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, в південній частині 17-22°; вдень 25-30°, на Прикарпатті 19-24°», – зазначається у повідомленні.

У Києві 3 червня також мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

У Київській області 3 червня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

4-5 червня в Україні хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, у південних областях 15-20°; вдень 24-29°, на Прикарпатті 20-23°.

У Києві та області 4-5 червня хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

6-7 червня в Україні без опадів, лише вдень на Правобережжі окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, у західних областях 11-16°, вдень 23-29°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Ілюстрації: Укрінформ

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...