Наступний тиждень в Україні буде спекотним і дощовим

У понеділок, 3 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, температура 25-30°. Про повідомляє Укргідрометцентр, передає Укрінформ.

«3 червня в Україні мінлива хмарність. Вночі у східних та південних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах півдня та сходу град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, в південній частині 17-22°; вдень 25-30°, на Прикарпатті 19-24°», – зазначається у повідомленні.

У Києві 3 червня також мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

У Київській області 3 червня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

4-5 червня в Україні хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, у південних областях 15-20°; вдень 24-29°, на Прикарпатті 20-23°.

У Києві та області 4-5 червня хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

6-7 червня в Україні без опадів, лише вдень на Правобережжі окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, у західних областях 11-16°, вдень 23-29°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Ілюстрації: Укрінформ