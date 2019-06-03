Стан 5-річного хлопчика залишається вкрай тяжким, - лікар

Стан 5-річного хлопчика, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили п’яні правоохоронці, є вкрай тяжким, лікарі не дають жодних прогнозів. Про це під час брифінгу заявив головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук, передає Укрінформ.

«Дитина перебуває у вкрай тяжкому стані, на апараті штучного дихання. Функції серцево-судинної системи підтримуються за допомогою медикаментів», – повідомив лікар.

Він підкреслив, що травма — надважка, з ушкодженням однієї з півкуль мозку.

«Згідно з медичними протоколами та стандартами НАТО, у дитини – бойова травма. Виконано повторне оперативне втручання: видалено гематому, частину черепа. Ця травма є такою, на яку реагують усі органи, також підключається поліорганна недостатність (вона дуже важко переноситься)», – поінформував Олександр Гончарук.

За його словами, куля, якою було поранено дитину, лишається у мозку, діставати її, на переконання нейрохірургів – недоцільно.

«Наше завдання — врятувати життя дитині. Тяжкість травми така, що робити прогнози нерозумно. Ми максимально використовуємо усе, щоб врятувати життя дитині. Ми зробили максимальний обсяг оперативного втручання, зараз завдання — стабілізувати стан», – зазначив Олександр Гончарук.

Як повідомляв Львівський портал, 31 травня на Київщині п’яні поліцейські підстрелили 5-річного хлопчика.