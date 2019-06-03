ОСТАННІ НОВИНИ

Прикордонники затримали двох єгиптян, які прямували до Польщі

Анастасія Мельник

|

Сьогодні вночі, 3 червня, на українсько-польському кордоні затримали двох єгиптян, які намагались незаконно дістатися Європи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

«За випереджувальною інформацією, прикордонники відділу «Смільниця» разом з офіцерами оперативно-розшукового відділення завадили двом іноземцям незаконно дістатися сусідньої Польщі. Чоловіків затримали після подолання прикордонних інженерних споруд за 50 метрів від держаного кордону.  Порушники мали при собі документи – виявилися громадянами Єгипту 1994 та 1998 років народження», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи із встановлення обставин прибуття затриманих в Україну та кола причетних до організації їх переправлення через кордон.

Іноземців затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України вчиненої групою осіб прийматиме суд.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...