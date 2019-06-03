Прикордонники затримали двох єгиптян, які прямували до Польщі

Сьогодні вночі, 3 червня, на українсько-польському кордоні затримали двох єгиптян, які намагались незаконно дістатися Європи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

«За випереджувальною інформацією, прикордонники відділу «Смільниця» разом з офіцерами оперативно-розшукового відділення завадили двом іноземцям незаконно дістатися сусідньої Польщі. Чоловіків затримали після подолання прикордонних інженерних споруд за 50 метрів від держаного кордону. Порушники мали при собі документи – виявилися громадянами Єгипту 1994 та 1998 років народження», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи із встановлення обставин прибуття затриманих в Україну та кола причетних до організації їх переправлення через кордон.

Іноземців затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України вчиненої групою осіб прийматиме суд.