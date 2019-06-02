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Бабуся пораненого 5-річного хлопчика: «Поліцейські були без свідомості п’яні. Просто розважалися»

Соломія Головіна

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Стан 5-річного хлопчика, якого поранили, коли він гуляв біля дому у Переяславі-Хмельницькому, дуже складний. Про це «Громадському» розповіла його бабуся.

 

«Лікарі не відходять від нього ні на секунду. Вони нічого не можуть сказати навіть на півгодини наперед. Дуже тяжкий стан у дитини. Ми вже не витримуємо», – сказала Олександра Тлявова.

«Ми не знаємо, скільки грошей буде потрібно. Поки люди самі допомагають: жертвують кошти, перераховують. Якщо дасть Бог, то це на реабілітацію буде на довгі місяці. Потрібні були одні ліки, яких не було у цій лікарні, то домовилися, щоб їх передати з іншої лікарні сюди», – додала вона.

Вона також розповіла, що внука привезли у київську лікарню ввечері 1 червня й майже одразу прооперували: «О 12 ночі його забрали на операцію, о 2:40 його мали з операції вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Усе, що вони можуть сказати, це лише два слова: «Дуже тяжкий».

Щодо причетності працівників поліції до поранення дитини жінка сказала: «Йде слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися».

«Однозначно, вони будуть сидіти. Ми не допустимо, щоб вони вийшли чи під заставу, чи щоб взагалі їх виправдали. Такого виправдання немає. Я ще розумію, якщо аварія. Але просто напитися і таке зробити….», – наголосила Тлявова.

Оперував дитину завідувач лікарні, але до рідних виходив не він, а його асистент і лікар з реанімації.

«Вони по-своєму пояснюють, але це страшне. Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки і повністю все повичищали. Я так розумію, що голова зараз відкрита, щоб набряку сильного не було», – сказала бабуся пораненого хлопчика.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва.

Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень 5-річному хлопчику.

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