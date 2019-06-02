Автомобіль збив 4-річну дівчинку, яка йшла з матір'ю узбіччям дороги

На Яворівщині під колеса автомобіля «Форд Сієра» потрапила 4-річна дитина, яка йшла узбіччям дороги разом із матір’ю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, ДТП сталася 1 червня в селі Дубровиця. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Форд Сієра», 33-річний мешканець одного із сіл району, скоїв наїзд на дівчинку 2015 року народження, яка йшла з матір’ю узбіччям дороги в попутному напрямку. Вона отримала тілесні ушкодження та госпіталізована в дитячу лікарню.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються обставини ДТП.