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Автомобіль збив 4-річну дівчинку, яка йшла з матір'ю узбіччям дороги

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На Яворівщині під колеса автомобіля «Форд Сієра» потрапила 4-річна дитина, яка йшла узбіччям дороги разом із матір’ю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, ДТП сталася 1 червня в селі Дубровиця. Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Форд Сієра», 33-річний мешканець одного із сіл району, скоїв наїзд на дівчинку 2015 року народження, яка йшла з матір’ю узбіччям дороги в попутному напрямку. Вона отримала тілесні ушкодження та госпіталізована в дитячу лікарню.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються обставини ДТП.

 

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