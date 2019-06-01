Українці матимуть у червні 12 вихідних днів

В Україні в червні поточного року буде 12 вихідних днів з триденними вікендами 15-17 червня і 28-30 червня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно зі ст. 73 Кодексу законів про працю України, у червні – такі святкові вихідні дні: Трійця (цього року випадає на неділю, 16 червня) та День Конституції України 28 червня.

Згідно із законодавством, робота у вихідні дні забороняється. Вихідний день свята Трійці, який випадає на в неділю, 16 червня, переноситься на понеділок, 17 червня.

Отже, у червні в Україні буде 12 вихідних днів.

За КЗПП у святкові дні допускаються роботи, припинення яких неможливо з виробничо-технічних умов (безперервні підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення.