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Завтра у Стрийському парку організовують дитячі велоперегони

Наталя Дуляба

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Цієї суботи, 1 червня, вже водинадцяте пластуни у Львові організовують дитячі велоперегони «Дивогонка». Отримані під час заходу кошти скерують на благодійність. Про це Львівському порталу повідомили у  прес-службі мерії.

 

Велогонки розпочнуться о 10:00 год. у Стрийському парку (старт – біля кінотеатру «Львів»). До участі запрошують усіх охочих, а також дітей віком від 1,5 до 10 років.

«”Дивогонка” – це свято для всієї родини. Велоперегони організовані з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді та популяризації здорового способу життя, а також дбайливого ставлення до навколишнього середовища», – розповідають організатори.

За їхніми словами, такі велоперегони проводять у Львові двічі на рік, щоразу участь у них беруть близько 300-350 людей.

Під час заходу відбуватимуться майстер-класи, ігри, а також діятиме розважальна зона. Всі отримані кошти скерують на підтримку Благодійного фонду «Із янголом на плечі».

Більше деталей про «Дивогонку» можна дізнатися тут.

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