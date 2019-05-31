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У Червонограді спіймали зловмисника, який пограбував 11-річну дівчинку

Наталя Дуляба

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У Червонограді під варту помістили 25-річного чоловіка, який пограбував дитину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 27 травня на одній із вулиць Червонограда 25-річний чоловік викрав в 11-річної дівчинки мобільний телефон. Втекти зловмиснику не вдалось, оскільки його затримали перехожі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.186 КК України (грабіж, вчинений повторно). За вчинене лиходію загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

Нещодавно Червоноградський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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