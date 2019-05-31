Родинам загиблих гірників виділили по 200 тисяч

Львівська ОДА виділила 200 тисяч тисяч гривень для надання та виплати одноразової адресної допомоги родинам загиблих на шахті «Лісова» гірників: по 100 тисяч гривень на родину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі адміністрації.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів.

Нагадаємо, 29 травня на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» стався нещасний випадок на виробництві: обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.