ОСТАННІ НОВИНИ

Родинам загиблих гірників виділили по 200 тисяч

Соломія Головіна

|

Львівська ОДА виділила 200 тисяч тисяч гривень для надання та виплати одноразової адресної допомоги родинам загиблих на шахті «Лісова» гірників: по 100 тисяч гривень на родину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі адміністрації.

 

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив головам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів.

Нагадаємо,  29 травня на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» стався нещасний випадок на виробництві: обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...