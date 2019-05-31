Львів’ян запрошують на сімейний фестиваль Lviv Family Day. Програма

У суботу, 1 червня, на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка та в однойменному парку відбудеться сімейний фестиваль Lviv Family Day. На львів’ян та гостей міста чекатимуть концертна програма, майстер-класи, спортивні ігри, змагання та різні розваги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Триватиме фестиваль з 13:00 до 22:00 год. Всі заходи відбуватимуться у тематичних зонах: просвітницькій, соціальній, спортивній та дитячій. У програмі Lviv Family Day – спортивні забави для дітей і підлітків, тематичні тренінги, сімейні естафети, атракціони для дітей, ярмарка та концерт.

Фестиваль Lviv Family Day проводять у Львові, аби створити альтернативне, моральне та духовно правильне середовище для спілкування й відпочинку сімей і молоді, аби популяризувати й укріплювати сімейні цінності, зміцнювати родинні стосунки між батьками та дітьми.

Програма Lviv Family Day:

(Натисніть на зображення для збільшення)