Дітей кличуть на Погулянку на бульбашкове шоу та цікаві майстер-класи

Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» запрошує 1 червня на свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей «Право на дитинство одне у всіх дітей». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Подія відбудеться 1 червня на території Центру творчості дітей та юнацтва Галичини «Погулянка» (вул. Вахнянина, 29) і триватиме з 11.00 до 15.00 год.

У програмі для дітей та підлітків – творчі майстерні, майстер-класи з олійного живопису, ручної роботи, гончарства, аквагрим, бульбашкове шоу, територія для активних ігор, майданчик для настільних ігор, «велопокатушки». Відбудеться безпосереднє знайомство із представниками професій пожежника-рятувальника, поліцейського, медика. Патрульна поліція і пожежно-рятувальна служба демонструватимуть спеціалізований автотранспорт, розкажуть про правила безпечної поведінки. Студентська організація медиків UMSA-LVIV запрошує у «Лікарню ведмедика Бро». Майстер-клас з олійного живопису проведе художниця Софія Кульчицька, учасниця багатьох міжнародних і автор персональних виставок.