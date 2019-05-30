З’явилися фото з місця аварії військового гелікоптера на Рівненщині

Державне бюро розслідувань опублікувало перші фото з місця авіакатастрофи військового гелікоптера Мі-8, який впав у Рівненській області.

Як інформує прес-служба відомства, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставин падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, у селі Сестрятин Рівненської області під час учбово-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-8. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири віськовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів). Зараз триває розслідування.

У зв’язку з трагедією 30 травня на Львівщині оголошено днем жалоби.

Додамо, що сьогодні у Львові на вежі Ратуші приспустили прапор на знак скорботи за загиблими в авіакатастрофі на Рівненщині військовими.

Фото: ДБР