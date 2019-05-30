На Рівненщині розбився вертоліт із військовими з Львівщини

На Рівненщині пізно ввечері, 29 травня, під час учбово тренувального польоту розбився вертольот Мі-8. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Сухопутні військь ЗС України.

За даними відомства, у результаті авіаційної катастрофи загинули чотири військових: члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області).

Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області.

На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також для з’ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України, проводяться слідчо-оперативні дії.

Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.