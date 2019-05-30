На знак скорботи за загиблими військовими на Ратуші приспустили прапор

Сьогодні, 30 травня, на вежі Ратуші приспустили прапор на знак скорботи за загиблими в авіакатастрофі на Рівненщині військовими. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Громада міста Львова висловлює співчуття всім рідним та близьким військових. На знак скорботи за загиблими на вежі міської Ратуші приспустили прапор», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, у селі Сестрятин Рівненської області під час учбово-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-8. Внаслідок авіакатастрофи загинули чотири віськовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів). Зараз триває розслідування.

У зв’язку з трагедією 30 травня на Львівщині оголошено днем жалоби.