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У області відкрили 48-квартирний житловий будинок для військовослужбовців

Соломія Головіна

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На Львівщині за участі міністра оборони України Степана Полторака відкрили 48-квартирний житловий будинок для військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Державна служба транспорту з першого дня, коли на нашу землю прийшов ворог, зі зброєю в руках, та з технікою, яка забезпечує виконання бойових завдань Збройними Силами, стала на захист своєї країни. Вони є одними з перших, хто прибув на схід країни для того, щоб відновлювати і ремонтувати школи, дитячі садочки, мости, аби забезпечити не тільки дії ЗС України, але й нормальне життя українців, які живуть в тих районах», – зазначив Міністр оборони, звертаючись до військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

 

Після урочистостей Степан Полторак завітав до новоселів, особисто привітав військових та членів їх родин з отриманням житла.

Окрім того міністр оборони України спільно з представниками командування Сухопутних військ та місцевої влади ознайомились з інфраструктурою майбутнього військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у місті Червонограді.

Під час інспектування глава оборонного відомства зазначив, що вже наступного тижня для проведення ремонтних робіт на об’єкті, Міністерством оборони України буде виділено 50 млн грн, аби наступного року здійснити набір близько 200 ліцеїстів для навчання.

Фото: Міноборони

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