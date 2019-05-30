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Полторак проінспектував будівництво військового ліцею у Червонограді

Вероніка Рой

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Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у м. Червоноград здійснить набір ліцеїстів вже наступного року. В ньому навчатиметься близько 200 ліцеїстів. Хід проведення робіт перевірив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба Академія сухопутних військ.

 

В ході інспектування глава оборонного відомства зазначив, що вже наступного тижня для проведення ремонтних робіт на об’єкті, Міністерством оборони України буде виділено 50 млн грн, аби наступного року здійснити набір близько 200 ліцеїстів для навчання.

«Щиро вдячний Міністерству оборони України за постійну увагу і вагому підтримку заходів з розбудови Збройних Сил України, виховання нових поколінь захисників Вітчизни. Створення військового ліцею у Червонограді – без перебільшення завдання державної ваги, і я переконаний, що колектив Академії його виконає з притаманною нам високою якістю», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Також міністр оборони України  цього дня вручив сертифікати та ключі від квартир військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України, які проходять службу у м. Червоноград. Омріяне житло отримали 48 сімей 1-го об’єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту.

Фото: Академія сухопутних військ

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