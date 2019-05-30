Рада підтримала у першому читанні законопроект про середню освіту

Народні депутати сьогодні підтримали в першому читанні проект закону «Про повну загальну середню освіту». За законопроект №10204 проголосували 229 парламентарів. Його представляла міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає DT.ua.

Так, передбачається врегулювання питання доступності і забезпечення рівного доступу до повної загальної середньої освіти. Йдеться про доступність для осіб з особливими освітніми потребами, територіальну доступність установ, обов’язки влади забезпечувати доступність до таких установ; якість повної загальної середньої освіти; мови освіти в установах.

Крім того, передбачено сертифікацію педагогів; ресурсне забезпечення закладів; основи інституційного аудиту; самоврядування в закладі; права і обов’язки учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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