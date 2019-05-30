Без гарячої води у Львові досі залишаються мешканці 121 будинку

У Львові станом на зараз гаряча вода подається до 985 будинків, водночас без гарячої води залишається 121 будинок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Без гарячого водопостачання залишається 121 будинок. Це:

1 будинок у Личаківському районі (вул. Пасічна, 91),

53 будинки у Сихівському (вул. Кавалерідзе, 5; вул. Сихівська, 1, 3; вул. Полуботка, 2; вул. Зубрівська, 32; пр. Ч. Калини, 40, 42, 44, 46, 48, 50; вул. Чукаріна, 1а, 1б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; вул. Хоткевича, 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; вул. Мишуги, 1, 3, 5; вул. Ярославенка, 41, 47; вул. Тиверська, 3),

67 будинків у Франківському районі (вул. Володимира Великого, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113; вул. Симоненка, 1, 3, 10, 12, 18, 20, 22; вул. Кульпарківська, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147; вул. Пулюя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 33а; вул. Наукова, 31, 33, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 59, 61, 112, 114, 116; вул. Сахарова, 31; вул. Моршинська, 11; вул. Кастелівка, 2, 40).

«У нас триває процес відновлення подачі гарячої води до споживачів після гідравлічних випробувань. Станом на зараз залишається відновити подачу гарячої води до 121 будинку», — повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».