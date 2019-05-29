У Львові вшанували Січових стрільців

Сьогодні, 29 травня, у Львові на Янівському кладовищі вшанували Січових стрільців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«У неділю, відзначаючи Свято Героїв, був величний похід від пам’ятника Степану Бандері до Тараса Шевченка. І справді, чи є ще такий народ, який має стільки Героїв. І перед нами, тут сьогодні, на Янівському кладовищі тисячі Героїв. І не тільки згадуємо Миколу Міхновського, Симона Петлюру, Євгена Коновальця, але й багатьох інших – Ольгу Бесараб, Біласа та Данилишина, Головінського.

Також слід згадати генерал-четаря, очільника УГА Мирона Тарнавського, який спочиває тут – він один з тих Героїв, які 100 років тому відновили українську державність», – розповів історик, доктор історичних наук Ігор Гаврилів.

Відтак, громадськість поклала квіти та лампадки до Меморіального комплексу поховань Січових Стрільців та виконали Державний гімн.

Опісля представники духовенства провели чин панахиди.

Як повідомляв Львівський портал, у неділю, 26 травня, у Львові відбулося Свято Героїв.