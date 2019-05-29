Хмарочос біля церкви на Сихові: мешканці протестують, УГКЦ каже, що будівництва не буде

Більше сотні мешканців виступили проти запланованого будівництва 64-метрової багатоповерхівки на території УГКЦ на вул. Максимовича, 2-Б. Про це Львівському порталу повідомила жителька Галина Дутко.

Під час громадських слухань, які відбулися 27 травня, 103 зі 141 учасника проголосували проти зведення хмарочосу на вул. Максимовича, 2-Б. Мешканці сусідніх будинків обурені, що заплановане будівництво може пошкодити їхнє житло, забере прибудинкову територію, а також чи не єдиний дитячий майданчик.

Як розповіла Галина Дутко, територія на вул. Максимовича, 2-Б вже тривалий час обгороджена парканом, тож місцеві побоюються, аби тут не розпочались самовільні будівельні роботи. Жінка переконана, що майбутній 64-метровий житловий будинок, який хочуть зводити впритул до вже існуючих багатоповерхівок, може спричинити їхнє руйнування.

«Ми відстоюємо правду і наше право жити комфортно і безпечно. Не дамо забрати наші прибудинкові території та розсипатись нашим будинкам, бо хтось хоче набити кишеню! Ми організувалися в ініціативну групу, проробили вже дуже багато роботи. Писали різні заяви і подавали їх у міську раду, зустрічалися з посадовцями, активно писали про нашу проблему у соцмережах. І ганьба тим, хто сидить в міській раді та в Сихівській адміністрації і потурає таким злочинним діям. Тому ми, прості люди, маємо оббивати пороги й доказувати свою правоту», – підкреслила Галина Дутко.

Громадські слухання щодо недопущення будівництва на вул. Максимовича, 2-Б (фото – Ірина Юзик)

Зазначимо, що про будівництво житлового багатоквартирного будинку на вул. Максимовича, 2-Б стало відомо у грудні 2018 року. Тоді члени виконавчого комітету Львівської міської ради мали видати відповідні містобудівні умови та обмеження, втім жодного рішення прийнято не було через те, що це питання виключили з порядку денного.

Яка саме компанія хоче будувати 64-метровий житловий будинок, дотепер невідомо. Замовником цього будівництва є релігійна громада церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ, яка розташована на вул. Максимовича, 2.

Попередня візуалізація об’єкта

Споруджувати новий хмарочос планують на земельній ділянці площею 0,7 га, яку ще у 2000 році Львівська міська рада надала УГКЦ під будівництво храму та центру духовної опіки. Тож тепер на місці останнього, майже впритул до житлових будинків та дитсадка №70, хочуть збудувати нову багатоповерхівку. При цьому місцеві мешканці запевняють, що невідомі, обгородивши територію парканом, зайняли ще й ділянку площею 0,17 га, яка перебуває у комунальній власності.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Львівський портал зв’язався з настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці отцем Романом Стефанівим, аби з’ясувати позицію парафії. Він переконаний, що конфлікт, який виник довкола будівництва, є штучно створений. Натомість сам проект піде на користь мешканців, адже забудовник обіцяв виділити приміщення площею близько 800 кв м. Там УГКЦ планувала створити центр духовної опіки, відкрити дитячі гуртки.

«Після служби я неодноразово розповідав людям про цей проект, вони його одобрили, казали, що це – гарна ідея. У тому приміщенні були б дитячі гуртки, катехитична школа, був запланований великий актовий зал», – пояснив Роман Стефанів.

Водночас він запевнив, що жодного будівництва на вул. Максимовича, 2-Б найближчим часом вже не буде, адже інвестор відмовився від цього проекту.

«Інвестор, який був зацікавлений у будівництві, вже пішов. Він не хоче більше з цим мати справу. Містобудівні умови та обмеження нам повернули і пояснили, що треба врегулювати конфлікт, який виник із мешканцями. Але цей конфлікт є видуманий… У нас були раніше три проекти катехитичної школи, два із них – інвестиційні. Вони мали і по 6, і по 9 поверхів, ніхто не протестував. Просто у міській раді їх не погодили. А зараз ніби є якийсь конфлікт. Він штучно створений. Але тепер нічого вже не буде, інвестор пішов», – заявив Роман Стефанів.

Також настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці наголосив Львівському порталу, що «ніхто не крав ніякої землі», а на територію, якою користується релігійна громада, є відповідні документи.

Водночас на громадських слуханнях щодо недопущення будівництва на вул. Максимовича, 2-Б місцеві мешканці виступили за те, аби облаштувати неподалік від храму спортивний майданчик.

«Оскільки у нашому районі стає все більше новобудов, а інфраструктура є не надто розвиненою, ми вирішили ініціювати створення спортивного майданчика для дітей та дорослих. Цей майданчик пропонується створити на тій комунальній землі, де зараз вже стоїть паркан. «За» таке рішення проголосувала 91 людина», – додала Галина Дутко.