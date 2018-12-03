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На вулиці Максимовича УГКЦ хоче збудувати житлову багатоповерхівку

Наталя Дуляба

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Релігійна громада церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ хоче звести на вулиці Максимовича, 2 житловий багаквартирний будинок із вбудованими приміщеннями комерційного призначення та приміщенням центру молодіжного дозвілля. Відповідні містобудівні умови та обмеження мали розглядати сьогодні, 3 грудня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, нове житло планують звести на земельній ділянці площею 0,7 га, на якій також знаходиться церква Успіння Пресвятої Богородиці.

Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, категорія – землі житлової та громадської забудови. Також ділянка розташована у зоні Ж-4 – зоні багатоповерхової житлової забудови відповідно до зонінгу Сихівського району.

Висота майбутнього житлового будинку має становити 64 м, втім остаточну висоту потрібно ще узгодити з аеропортом «Львів», оскільки земельна ділянка входить у межі приаеродромної території летовища.

Зазначимо, що релігійна громада церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ виступає замовником будівництва. Який ж забудовник зводитиме цю багатоповерхівку, наразі невідомо.

Під час засідання виконавчого комітету дозвіл на будівництво не видали через те, що це питання виключили з порядку денного.

Нагадаємо, це не перший випадок у Львові, коли фірми-забудовники хочуть отримати дозвіл на будівництво через різні некомерційні організації. Так, влітку мерія видала Львівській обласній організації Українського товариства глухих містобудівні умови та обмеження на зведення житла на вул. Некрасова, 45 – в історичному ареалі міста. Як згодом з’ясувалось, будуватиме цей багатоквартирний будинок компанія «Глобус».

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