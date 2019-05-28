Львівська облрада виступає проти референдуму за мирний договір з Росією

Сьогодні, 28 травня, під час ІІІ пленарного засідання XIХ чергової сесії Львівської облради депутати підтримали звернення щодо неприпустимості винесення на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Російською Федерацією. Відповідне звернення, адресоване до Верховної Ради та Президента України, підтримало 52 депутати. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У тексті звернення, депутати Львівської облради занепокоєні заявою новообраного Президента України Володимира Зеленського щодо винесення на референдум питання про укладення мирних домовленостей з Росією.

Наголошується, що неможливо оминути той факт, що сьогодні всі дипломатичні спроби діалогу з керівництвом Російської Федерації лише провокують нові криваві терористичні акти на окупованій території. Тому Україні потрібно вести мову не про референдуми, а про консолідацію зусиль для організації сильної міжнародної підтримки.

«Вважаємо, що мирні домовленості з країною-агресором можливі тільки у випадку виведення російських військових сил і обов’язкове звільнення окупованих територій України, встановлення державної влади України на території Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим», – йдеться у зверненні.

Відтак, депутати ЛОР закликають Президента України Володимира Зеленського категорично відмовитися від проведення всеукраїнського референдуму про укладання мирних домовленостей з країною-агресором.

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський пояснив, чому хоче провести референдум щодо миру з Росією.

Раніше про намір Володимира Зеленського винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією повідомив глава його Адміністрації Андрій Богдан.

Оцінку такого кроку також дав політичний оглядач та публіцист Віталій Портніков. Він вважає, що після референдуму українці отримають «державу в державі» та житимуть у «русском мире».