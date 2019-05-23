Зеленський пояснив, чому хоче провести референдум щодо миру з Росією

Президент України Володимир Зеленський вважає, що винесення на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією не має законодавчої ініціативи, а є способом з’ясувати думку суспільства. Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві глави держави, повідомляє Львівський портал.

«Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний – що ви думаєте, громадяни. Це нормальна розмова з людьми», – заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами в Адміністрації президента.

Зеленський також наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

Водночас у прес-службі глави держави додали, що учасники зустрічі «погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством».

Також активісти запропонували, щоб зустрічі президента з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.

Нагадаємо, про намір Володимира Зеленського винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією повідомив нещодавно глава його Адміністрації Андрій Богдан.

Такі плани президента прокоментував журналіст, політичний оглядач та публіцист Віталій Портніков. Він вважає, що після референдуму українці отримають «державу в державі» та житимуть у «русском мире».