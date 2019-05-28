Львівська обласна рада вимагає покарати правоохоронців, які затримали мітингувальників

Сьогодні, 28 травня, під час ІІІ пленарного засідання XIХ чергової сесії Львівської облради депутати підтримали звернення щодо неправомірних дій працівників правоохоронних органів та недопущення звуження конституційних прав громадян на мирні зібрання, як реакцію на випадок затримання мирних мітенгувальників у рівному. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, у суботу, 25 травня, у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського. Також адмінпротокол було складено на матір дівчини за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

У тексті звернення йдеться, що у поліції заявили, буцімто затримання не було, а мета відвідування міськвідділу – складання матеріалів адміністративної справи. Однак, як заявила учасниця мирного зібрання Дарина Коцюруба, у відділі поліції їй повідомили, що вона все-таки затримана, працівники поліції кричали на неї, тиснули, та дорікали. Згодом правоохоронці у діях своїх колег порушень не знайшли.

Ухала нагадує правоохоронцям, що, відповідно до ст. 39 Конституції України, дозволено проводити мирні мітинги за завчасного сповіщення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування (якщо на це немає заборони суду). Водночас право громадян на свободу мирних зібрань в Україні гарантується та захищене державою.

Відтак, задля застереження від подібних ситуацій у мабутньому, депутати скерували відповідне звернення до Президента України, Генпрокурора України та Голови Державного бюро розслідувань.

«Ми, депутати Львівської обласної ради засуджуємо такі дії правоохоронців щодо фактичного затримання учасників мирного зібрання, які не вчиняли жодних правомірних дій.

Задля недопущення подібних випадків у майбутньому та запобігання нехтуванню правом громадян на мирні зібрання, закликаємо провести детальну перевірку правомірності дій правоохоронців та притягнути винних осіб до відповідальності», – йдеться у тексті звернення.

«За» відповідне рішення проголосував 51 депутат.

Як повідомляв Львівський портал, поліція проведе службову перевірку щодо факту складення адмінпротоколів на учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського у Рівному.