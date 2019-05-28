Депутати Львівської облради підтримали звернення про люстрацію влади

Сьогодні, 28 травня, під час сесії Львівської обласної ради депутати підтримали звернення щодо призначення на посади осіб, які підпадають під дію Закону України «Про очищення влади» та інші нормативно-правові акти щодо очищення влади. «За» звернення проголосували 50 депутатів. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Звернення Львівської облради до Президента України, Верховної Ради, та Кабінету Міністрів України спричинене призначенням на пост Глави Адміністрації Президента України Андрія Богдана.

«Серед основних та перших вимог Революції Гідності було проведення в країні люстрації. Відтак прийняття у 2014 році Закону України «Про очищення влади» стало великим досягненням та значним кроком до демократичного суспільства», – йдеться зверненні.

Депутати Львівської облради нагадали, що люстрація здійснюється з метою недопущення до апарату управління, правоохоронних органів, на важливі посади осіб, що мають «заплямоване» минуле.

Як повідомляв Львівський портал, 25 травня петиція за відставку Глави Адміністрації Президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.