Петиція за відставку Богдана набрала 25 тисяч підписів

Станом на 12 годину 25 травня петиція за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів, передає Львівський портал.

Зазначимо, що петицію про відставку Андрія Богдана зареєстрував Олександр Василевський 23 травня.

«Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)», – йдеться у тексті петиції.

Додамо, що для того, щоб Президент України розглянув петицію, вона мусить набрати щонайменше 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Богдана на посаду глави АП 21 травня.

Як повідомляв Львівський портал, 23 травня необхідні 25 тисяч голосів забрала петиція про відставку новообраного Президента України Володимира Зеленського.