Завтра у Львові вшанують письменника Романа Іваничука

У понеділок, 27 травня, у Львові відбудуться урочисті заходи з нагоди 90-річчя від дня народження письменника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, Героя України Романа Іваничука. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Програма заходів:

10:00 – Панахида на могилі письменника (Личаківський цвинтар).

11:00 – Урочисте відкриття меморіальної дошки письменника у Львові (вул. Пекарська, 13)

18:00 – урочиста академія у Національному академічному українському драматичному театрі імені М. Заньковецької.

Довідка.

Роман Іванович Іваничук (27 травня 1929 — 17 вересня 2016) — український письменник, громадський діяч, один із організаторів Товариства української мови ім. Шевченка, Народного Руху України, член Спілки письменників України (з 1960), народний депутат України І-го скликання (1990–1994). Заслужений працівник культури України, а також лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, Літературної премії ім. А. Головка, премії ім. Мазепи. Герой України.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 26 травня, у Львові відзначили Свято Героїв. У цей день ми віддаємо шану усім тим, хто поклав своє життя за майбутнє України.