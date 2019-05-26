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З початку проведення ООС відновлено 335 житлових будинків

Анастасія Мельник

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З початку проведення операції Об’єднаних сил рятувальниками відновлено 335 житлових будинків, які було пошкоджено внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-штабі ООС.

 

У штабі також зазначили, що упродовж тижня, піротехнічними підрозділами ДСНС зі складу Об’єднаних сил обстежено 58 гектарів території, вилучено та знешкоджено 57 вибухонебезпечних предмети.

Також особовий склад служби продовжує виконувати аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках у містах Мар’їнка, Красногорівка та Гранітне. За тиждень відновлено дев’ять будинків, всього з початку проведення операції відновлено 335 житлових будинків.

«В пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду-виїзду, рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 434 особам», – йдеться у повідомленні.

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