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Уродженець Гани з паспортом «італійця» намагався виїхати з України

Анастасія Мельник

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У пункті пропуску «Краківець» прикордонники затримали іноземця, який видаючи себе за італійця намагався потрапити до Німеччини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

 

Прикордонники зазначають, що під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобусу, що слідував з України до Німеччини, один з пасажирів надав прикордонникам закордонний паспорт громадянина Італії. На підставі наявних профілів ризиків, правоохоронці здійснили перевірку наданого на контроль паспорту за допомогою спеціальних технічних засобів.

«Результати перевірки документу виявилися невтішними для «італійця». Прикордонники встановили, що паспорт повністю підроблений», – йдеться у повідомленні.

Згодом прикордонники з’ясували, що насправді чоловік є громадянином Гани. Де і за яких обставин іноземець «отримав» паспорт – невідомо.

Наразі ганця затримано, правоохоронці проводять заходи зі встановлення усіх обставин правопорушення.

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