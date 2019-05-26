У Винниках неповнолітня водійка скутера не розминулася з автівкою

У суботу, 25 травня, у Винниках трапилося ДТП за участі 16-річної водійки скутера та 33-річного водія «Nissan Note». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Зіткнення скутера «Peugeot», під керуванням мешканки Пустомитівського району, з автомобілем «Nissan Note», під керуванням мешканця м. Золочів, сталося на перехресті вулиць Івасюка – Галицька.

Внаслідок ДТП водій скутера з діагнозом струс головного мозку госпіталізована в ТП №3 ЛШМД.

Обставини події встановлюються.