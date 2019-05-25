У парку Франка триває «Місто професій»

Сьогодні, 25 травня, у львівському парку ім. Івана Франка триває наймасштабніша дитяча подія – «Місто професій». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

На дитячому фестивалі представлено більше 150 професій — це будівельники, поліцейські, пожежники, медики, художники, театрали та багато інших. Тут діти себе можуть проявити, а також в ігровій формі спробувати себе в тій чи іншій сфері.

Зазначимо, що вхід на територію дозволено діткам від 3 до 18 років з паспортами, які їм видадуть на заході. Дорослим – лише у супроводі малечі.

Захід відбуватиметься до 16 години.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вшосте відбувається дитячий фестиваль «Місто професій».