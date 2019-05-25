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Правоохоронці зафіксували перші виборчі порушення

Анастасія Мельник

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За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Про це Львівському порталу повідомили департаменті комунікації Нацполіції України.

 

Правоохоронці зазначають, що повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях.

За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Так, 24 травня в Луганській області до поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України», – йдеться у повідомленні.

Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу  України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Львівський портал, 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія у Верховну Раду.

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