Петиція про відставку Зеленського зібрала голоси

Протягом доби електронна петиція про відставку новообраного Президента України Володимира Зеленського зібрала необхідні 25 000 голосів. Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві глави держави, передає Львівський портал.

Електронну петицію «За відставку Президента України Володимира Зеленського» зареєстрували на сайті гаранта Конституції вчора, 22 травня. Станом на 16:00 год. сьогодні, 23 травня, під нею підписались майже 28 000 людей із необхідних 25 000.

Автор петиції Максим Безрук вважає, що на президентських виборах громадяни України проголосували за Зеленського на знак протесту, тож реально новообраний глава держави не має 73% підтримки виборців.

«Ваша особа зовсім не об’єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер після обрання і інавгурації Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли “слуга народу” не має моральних зобов’язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України», – йдеться у тексті петиції.

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Нагадаємо, 22 травня на офіційному інтернет-представництві Президента України зареєстрували ще одну петицію щодо відставки Володимира Зеленського. Її автор вимагає усунути очільника країни з займаної посади, якщо він не виконає обіцянки, які дав українцям.

Наразі під цією петицією підписались майже 4000 людей. Ознайомитися детальніше із нею можна за цим посиланням.

Зазначимо, що звернутися до президента з електронною петицією може будь-який громадянин. Але її розглядають лише за умови, що протягом трьом місяців вона набере щонайменше 25 000 підписів.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошує сам Президент України на своєму офіційному інтернет-представництві. Якщо президент визнає доцільними викладені в електронній петиції пропозиції, то їх можуть реалізувати через відповідний указ глави держави.