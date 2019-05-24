З початку року Львівський залізничний вокзал «заміновували» шість разів

Головний залізничний вокзал Львова з початку року отримав шість повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у регіональній філії «Львівська залізниця» у відповідь на інформаційний запит.

«У підрозділи воєнізованої охорони регіональної філії «Львівська залізниця» протягом 2019 року (станом на 21 травня – ред.) надійшло шість повідомлень про замінування вокзалу ст. Львів, а за 2018 рік – чотири такі повідомлення», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, з початку року на Львівщині правоохоронці встановили особи чотирьох неповнолітніх, які повідомляли про «замінування» навчальних закладів.