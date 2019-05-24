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З початку року Львівський залізничний вокзал «заміновували» шість разів

Анастасія Мельник

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Головний залізничний вокзал Львова  з початку року отримав шість повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у регіональній  філії «Львівська залізниця» у відповідь на інформаційний запит.

 

«У підрозділи воєнізованої охорони регіональної філії «Львівська залізниця» протягом 2019 року (станом на 21 травня – ред.) надійшло шість повідомлень про замінування вокзалу ст. Львів, а за 2018 рік – чотири такі повідомлення»,  – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, з початку року на Львівщині правоохоронці встановили особи чотирьох неповнолітніх, які повідомляли про «замінування» навчальних закладів.

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