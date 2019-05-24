ОСТАННІ НОВИНИ

З початку року правоохоронці встановили чотирьох неповнолітніх псевдомінерів

Анастасія Мельник

|

З початку року на Львівщині правоохоронці встановили особи чотирьох неповнолітніх, які повідомляли про «замінування» навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці нагадують, що останнє таке повідомлення про «замінування» однієї із шкіл, розташованої на вулиці Степана Бандери у Львові, надійшло до поліції 22 травня. Під час обстеження приміщення навчального закладу та прилеглої території вибухонебезпечних та підозрілих предметів – не виявлено. Було встановлено, що неправдиве повідомлення надала учениця цієї ж школи.

З початку року на Львівщині це вже четверте неправдиве повідомлення від учнів про «замінування» навчальних закладів. Усі вони розкриті.

«Телефонують як хлопці, так і дівчата і причини таких своїх вчинків вони називають подібні – контрольні, іспити, небажання відвідувати уроки і таке інше», – підкреслили правоохоронці.

Відтак, батькам нагадують, що неправдиве повідомлення про замінування – не жарт, а кримінальне правопорушення.

«Нагадайте ще раз дітям про неприпустимість таких вчинків та про відповідальність, яка за це передбачена. А учням хочемо нагадати – у вас попереду ціле життя, не руйнуйте його на самому початку», – додали у поліції.

До слова, покарання за псевдо мінування передбачене  ст. 259 Кримінального кодексу України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...