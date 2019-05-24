З початку року правоохоронці встановили чотирьох неповнолітніх псевдомінерів

З початку року на Львівщині правоохоронці встановили особи чотирьох неповнолітніх, які повідомляли про «замінування» навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці нагадують, що останнє таке повідомлення про «замінування» однієї із шкіл, розташованої на вулиці Степана Бандери у Львові, надійшло до поліції 22 травня. Під час обстеження приміщення навчального закладу та прилеглої території вибухонебезпечних та підозрілих предметів – не виявлено. Було встановлено, що неправдиве повідомлення надала учениця цієї ж школи.

З початку року на Львівщині це вже четверте неправдиве повідомлення від учнів про «замінування» навчальних закладів. Усі вони розкриті.

«Телефонують як хлопці, так і дівчата і причини таких своїх вчинків вони називають подібні – контрольні, іспити, небажання відвідувати уроки і таке інше», – підкреслили правоохоронці.

Відтак, батькам нагадують, що неправдиве повідомлення про замінування – не жарт, а кримінальне правопорушення.

«Нагадайте ще раз дітям про неприпустимість таких вчинків та про відповідальність, яка за це передбачена. А учням хочемо нагадати – у вас попереду ціле життя, не руйнуйте його на самому початку», – додали у поліції.

До слова, покарання за псевдо мінування передбачене ст. 259 Кримінального кодексу України.