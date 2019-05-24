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У Львові вшанували пам'ять першого Президента Чехословаччини

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 24 травня, у Львові вшанували пам’ять чехословацького філософа, політичного і державного  діяча, першого Президента Чехословаччини Томаша Масарика.

 

Присутні поклали  квіти до пам’ятника Томашу Масарику, а також виконали гімни обох країн.

Довідка.

Томаш Масарик – чехословацький державний і політичний діяч, перший президент (1918-1935) Чехословацької Республіки. Народився 7 березня 1850 року в містечку Лани (Чехія). Освіту здобув у Віденському і Лейпцизькому університетах. Від 1876 року – доктор філософії Празького університету. Перебував у еміграції, очолював чеський рух опору, висунув ідею створення незалежної Чехословацької держави. Саме йому належить ідея приєднання Підкарпатського краю до складу Чехословаччини. Помер Томаш Масарик 14 вересня 1937 року.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 23 травня, у Львові відзначали День чеської культури.

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