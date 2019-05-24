У Палаці мистецтв відзначили День чеської культури

Учора, 23 травня, у Львівському палаці мистецтв відбувся День чеської культури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Розпочалось святкування виступом творчих гуртів та презентацією гастрономічних особливостей Південно-Моравського краю, а також демонстрацією туристичного потенціалу Чехії.

«Сьогодні рівно рік від підписання меморандуму про співпрацю між Львівщиною і Південно-Моравським краєм. Тому вдвічі приємно, що День чеської культури відбувається саме сьогодні. Між Україною і Чехією завжди складалися добрі відносини. Дякуючи керівникам двох держав, ми ніколи не ділили ні землі, ні мови, ні культури. Ми з вами можемо ділитися лише традиціями, збагачуватися культурою та насолоджуватися народними танцями», – зазначила під час відкриття керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.

В межах відзначення Дня чеської культури у стінах облдержадміністрації також відкрили фотовиставку «Моравске Тосканско». На виставці зображені пейзажі Південної Моравії, які в тому числі передаватимуть красу виноградарства краю.