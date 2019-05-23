Стали відомі перші хедлайнери телепроекту «Українська пісня»

17 серпня Львів прийматиме знакову музичну подію року, «Українську пісню / Ukrainian Song Project», яка вже вчетверте проходитиме на стадіоні «Арена Львів». Організатори вже оголосили перших хедлайнерів. Про це Львівському порталу повідомили організатори телепроекту.

17 серпня на «Арені Львів» зберуться не лише зірки українського шоу-бізнесу, а й музиканти-початківці, аби заявити про себе на всю країну. Першими хедлайнерами «Української пісні-2019» стали популярний гурт «Без Обмежень» і зіркові гості з Польщі – група ENEJ.

«От-от будуть оголошені наступні імена, це також улюбленці мільйонів. Наберіться терпіння, адже на вас чекає грандіозний перформенс наживо з креативними візуальними ефектами», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, «Українська пісня / Ukrainian Song Project» має на меті допомагати новим співакам та гуртам у повній мірі реалізовувати свій творчий потенціал. Це стартовий майданчик для обдарованих музикантів: оргкомітет оголошує конкурсний відбір, за результатами голосування десятка фіналістів отримає можливість заспівати на «Арені Львів».

Свої заявки на участь в «Українській пісні» молоді артисти можуть подавати до 1 червня. Для цього потрібно заповнити анкету за посиланням.

До участі в «Українській пісні» допускаються гурти, солісти, дуети, тріо, квартети та ін. Розглядатимуться виключно авторські пісні українською мовою, записані на професійній студії. При цьому учасником проекту може стати представник будь-якої країни світу. Відбір музичних композицій відбуватиметься у різних жанрах: популярна музика (тріп-хоп, електро, техно-поп, даб-хаус), танцювальна музика (джангл, драм’н’бас, грув, діп-хаус, ембіент, транс, техно, хардкор, рейв, реп, хіп-хоп, ультра-диско), рок-музика (хард-рок, поп-рок, інді-рок, кантрі-рок, рок-н-рол, фолк-рок, симфонічний рок та ін.), акустична музика та ін.

«Ми хочемо дарувати нашій країні радість та класні ініціативи: українська мелодика унікальна, про неї повинні знати всюди. Ukrainian Song Project, перш за все, – це свято музики, відкриттів та об’єднання, тож давайте творити музичну історію країни разом», – розповів генеральний продюсер проекту Тарас Курчик.

Додамо, що у 2018 році телетрансляція «Української пісні» зібрала біля екранів понад 9 мільйонів глядачів. На сцені поруч із початківцями виступали Злата Огнєвич, Tayanna, Alyosha, Олександр Пономарьов, гурти «ВВ», «Антитіла», «Тартак», «Скрябін», Pianoboy.

Аби подивитись, як «Українська пісня» минулого року запалила драйвом «Арену Львів», переходьте за посиланням.