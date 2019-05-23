За добу петиція про відставку Зеленського зібрала майже 80% голосів

Петицію про відставку новообраного Президента України Володимира Зеленського за добу підписали понад 20 000 людей із необхідних 25 000. Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві глави держави, передає Львівський портал.

Електронну петицію «За відставку Президента України Володимира Зеленського» зареєстрували на сайті гаранта Конституції вчора, 22 травня. І вже за добу під петицією підписались понад 20 000 людей.

Автор петиції Максим Безрук вважає, що на президентських виборах громадяни України проголосували за Зеленського на знак протесту, тож реально новообраний глава держави не має 73% підтримки виборців.

«Ваша особа зовсім не об’єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер після обрання і інавгурації Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли “слуга народу” не має моральних зобов’язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що для того, аби електронну петицію розглянули в особливому порядку, потрібно протягом трьох місяців зібрати щонайменше 25 000 голосів. Ознайомитись із петицією про відставку Володимира Зеленського можна тут.

Додамо, що 22 травня на офіційному інтернет-представництві Президента України зареєстрували ще одну петицію щодо відставки Володимира Зеленського. Її автор вимагає усунути очільника країни з займаної посади, якщо він не виконає обіцянки, які дав українцям.

Наразі під цією петицією підписались майже 4000 людей. Ознайомитися детальніше із нею можна за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, 20 травня новообраний президент Володимир Зеленський склав присягу українському народу, розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.